Koronawirus w piłce. Serie A coraz bliżej powrotu 13 czerwca?

Po długim okresie głosowań, czas na pierwsze konkrety. Coraz więcej osób związanych z włoskim sportem twierdzi, że Serie A powróci 13 czerwca. Ważny głos w dyskusji zabrał szef komitetu olimpijskiego Giovanni Malago, jednak stwierdził, że nastąpi to na pewno.

Kluby Serie A od 18 maja będą mogły powrócić do grupowych treningów. We wszystkich drużynach przeprowadzono badania i większość zespołów jest już wolna od koronawirusa.



W kraju pojawia się coraz więcej głosów popierających powrót do grania w piłkę, który również miałby otworzyć okres "nowej normalności". Włochy jako jedno z pierwszych państw w Europie zostały sparaliżowane przez epidemię.



Mecz przyspieszył epidemię? "To była bomba biologiczna"



Obecnie sytuacja stopniowo poprawia się i również wizja wznowienia rozgrywek nie jest tak odległa. Wczoraj europejskie media obiegła informacja, że planowanym terminem jest 13 czerwca i dziś doniesienia te potwierdził szef CONI (Włoski Komitet Olimpijski) Giovanni Malago.



- Jakie są szanse na powrót do grania 13 czerwca? Według mnie wynoszą 99,9 proc. - stwierdził Włoch w rozmowie z "Radio 2".



Decyzja o wznowieniu rozgrywek wydaje się być podjęta dosyć spontanicznie. Jeszcze niedawno kluby nie mogły dojść do porozumienia, czy aby na pewno gra jest bezpiecznym rozwiązaniem.



