Arkadiusz Milik i Piotr Zieliński już w przyszłym tygodniu mogą powrócić do regularnych zajęć. Tak przynajmniej twierdzi prezydent Kampanii Vincezno De Luca, który podczas konferencji prasowej potwierdził, że zaakceptował plan wznowienia treningów Napoli. Włoskie media donoszą, że "Azzurri" mogą trenować już od poniedziałku.

Napoli może być jedną z pierwszych włoskich drużyn, która wróci do treningów. Prezydent Kampanii Vincenzo De Luca zaakceptował plan Aurelio De Laurentiisa, dotyczący bezpiecznego powrotu do zajęć.



Kampania jest jednym z regionów, który najmniej został dotknięty epidemią koronawirusa. Do tej pory odnotowano tam powyżej 4 tysięcy pozytywnych wyników badań (z ponad 200 tysięcy we Włoszech).



- Rozmawiałem z włodarzami klubu, o możliwości wznowienia treningów. Pomysły, które zostały mi przedstawione wydają się być rozsądne i popieram tę decyzję, jeżeli zapowiedzi zostaną wcielone w życie - powiedział De Luca podczas konferencji prasowej.