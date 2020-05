- W sumie mieliśmy 17 przypadków zakażeń. To nie żart! Zostaliśmy poważnie uderzeni przez chorobę, ale z chłopakami jest już wszystko w porządku - wyznał prezydent Sampdorii Massimo Ferrero. Klub Bartosza Bereszyńskiego i Karola Linettego był najbardziej dotkniętą przez koronawirusa drużyną w Serie A.

