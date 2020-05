Właściciel Brescii Massimo Cellino pomimo wcześniejszych deklaracji nie będzie zgłaszał sprzeciwu wobec wznowienia rozgrywek Serie A. Włoch zaznaczył jednak, że nie poprze rozgrywania spotkań na neutralnym terenie.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Maradona, Pele, Beckham dziękują lekarzom za walkę z koronawirusem. Wideo © 2020 Associated Press

Massimo Cellino zaskoczył kibiców swoją deklaracją i potwierdził niedawne doniesienia medialne, mówiące o tym, że Brescia również zagłosowała za wznowieniem rozgrywek. Wcześniej właściciel klubu z Lombardii zdawał się być zaciekłym przeciwnikiem powrotu do grania.



Włoch sam przeszedł zakażenie koronawirusem i twierdził, że zakończenie obecnego sezonu jest niemożliwe. - Zmieniłem zdanie i dostosuje się do woli większości - powiedział Cellino, cytowany przez "Eurosport Italia".



- Musimy spróbować wznowić rozgrywki, bo inaczej wiele klubów może wypaść z gry. Oczywiście wykonywanie badań w Lombardii nadal jest ciężkie, ale jeżeli mamy grać, to chcę abyś zostali na Rigamotni (stadion Brescii nosi imię Mario Rigamontiego przyd. red.) - dodał.



Kluby Serie A powoli powracają do treningów. W drużynach przeprowadzane są badania na obecność koronawirusa i piłkarze otrzymali zgodę na indywidualne treningi.





Reklama

Póki co nie jest znany powrotu do gry, jednak według medialnych doniesień miałoby stać się to w drugiej połowie czerwca. Póki co niepokojące informacje dochodzą z Fiorentiny (sześć przypadków zakażenia), Sampdorii (trzy przypadki zakażenia) i Torino (jeden przypadek zakażenia).



Zobacz więcej doniesień o Serie A





Zdjęcie Pamiętaj! / INTERIA.PL

PA