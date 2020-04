Szkoleniowiec SSC Napoli Gennaro Gattuso oraz dyrektor sportowy Cristiano Giuntoli zrezygnowali z miesięcznej pensji, by odciążyć budżet klubu w dobie pandemii koronawirusa. W drużynie z Neapolu występuje dwóch Polaków: Arkadiusz Milik oraz Piotr Zieliński.

Gattuso oraz Giuntoli zdecydowali się na ładny gest wobec klubu, który za wszelką cenę chce ograniczać wydatki, by w jak najlepszej kondycji finansowej przetrwać pandemię koronawirusa. O całej sprawie poinformował "Corriere dello Sport".

Kilka dni temu prezes Aurelio de Laurentiis zwolnił tymczasowo 30 pracowników spoza pionu sportowego, co pozbawiło ich wypłat na najbliższe dwa miesiące.

Na cięcia wciąż jednak nie zgodzili się ci, którzy zarabiają najwięcej - piłkarze. Ich negocjacje z zarządem utrudniają wydarzenia z końcówki ubiegłego roku.

W listopadzie prezes nałożył na piłkarzy kary finansowe za słabe wyniki, co zbulwersowało szatnię. Zawodnicy rzecz jasna nie zamierzali zapłacić ani eurocenta, co doprowadziło do konfliktu, który na dobrą sprawę do dziś nie został zażegnany.

Być może jednak gest trenera i dyrektora sportowego nakłoni piłkarzy do zmiany nastawienia. Na rezygnację lub chociaż chwilowe zawieszenie części apanaży decyduje się coraz więcej zawodników, także z największych klubów świata, między innymi z FC Barcelona i Realu Madryt.

