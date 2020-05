Wszyscy wcześniej zakażeni piłkarze Juventusu wygrali walkę z koronawirusem. Piłkarze "Starej Damy" wrócili już do regularnych treningów i rozpoczęli przygotowania do wznowienia sezonu. - Przeżyłem dziwny czas, ale najważniejsze, że wszystko jest już w porządku. To doświadczenie dało mi dużo siły - stwierdził jeden z wyzdrowiałych graczy Daniele Rugani.

Daniele Rugani był pierwszym zawodnikiem w Serie A, u którego zdiagnozowano zakażenie koronawirusem. Stało się to na początku marca, na szczęście defensor Juventusu jest już w pełni sił.



Włoch wznowił treningi w siedzibie "Juve" wraz z innymi zawodnikami, od razu gdy kluby dostały zielone światło od rządu na powrót do zajęć: - Zawsze chcę dać drużynie najwięcej jak mogę. Gdyby sezon został wznowiony będziemy musieli grać wiele spotkań w krótkim czasie i wszyscy musimy być gotowi - powiedział Rugani w rozmowie z "Sky Sports Italia".



- Oglądam mecze Bundesligi i jest to bardzo dziwny widok. Puste trybuny, piłkarze porozdzielani od siebie, ale musimy zrobić wszystko, aby powrót na boisko był bezpieczny - dodał.



Rugani nie był jedynym piłkarzem "Starej Damy", który był zarażony wirusem. Oprócz Włocha, pozytywne wyniki stwierdzono u Paulo Dybali i Blaise'a Matuidiego. Obaj również są już zdrowi, choć Argentyńczyk długo zmagał się z COVID-19.



- Zaczęło się od sporej dawki strachu. Gdy dowiedziałem się, że mam wirusa, od razu pomyślałem o mojej dziewczynie, która jest w ciąży. Od razu poddałem się kwarantannie w Continassa (ośrodek treningowy Juventusu) i była to najlepsza jaką mogłem podjąć. Chciałbym podziękować lekarzom za profesjonalną opiekę - stwierdził Rugani.



