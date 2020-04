Koronawirus. Romelu Lukaku mówi o chorych piłkarzach Interu już w styczniu!

Romelu Lukaku, napastnik Interu Mediolan, twierdzi, że 23 z 25 piłkarzy miało objawy koronawirusa już w styczniu tego roku!

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Maradona, Pele, Beckham dziękują lekarzom za walkę z koronawirusem. Wideo © 2020 Associated Press

Pandemia koronawirusa, która rozpoczęła się w Chinach, atakuje wiele krajów na świecie. W Europie jednym z najmocniej doświadczonych są Włochy.

Reklama

Na razie u żadnego piłkarza Interu nie wykryto Covid-19, ale Lukaku sugeruje, że ze zdrowiem jego i kolegów mogło być niedobrze jeszcze zanim epidemia oficjalnie wybuchła.



"W grudniu mieliśmy tydzień wolnego, a kiedy wróciliśmy do pracy to przysięgam, że 23 z 25 graczy było chorych. Wcale nie żartuję. Potem graliśmy z Cagliari i na początku pierwszej połowy jeden z naszych obrońców musiał opuścić murawę. Nie mógł kontynuować i prawie zemdlał" - przyznał Belg w rozmowie z dziennikarką Kat Kerkhofs, prywatnie żoną Driesa Mertensa, reprezentanta Belgii z Napoli.



Tym piłkarzem był Milan Škriniar który został zmieniony już w 17. minucie. Inter podał oficjalnie, że defensor nie do końca wydobrzał po przebytej grypie.



"Każdy kaszlał i miał gorączkę. Już kiedy się rozgrzewałem przed meczem, to czułem, że coś jest nie tak. Ja nie miałem gorączki od lat" - mówił Lukaku o meczu z Cagliari, który odbył się 26 stycznia.



"W tym momencie nie mieliśmy jednak testów na Covid-19, więc nie mamy pewności" - dodał



Pierwszy oficjalnie potwierdzony przypadek koronawirusa we Włoszech to 21 lutego. Z powodu pandemii przerwano nie tylko rozgrywki Serie A, ale także odwołano inne wydarzenia sportowe. Na razie nie wiadomo, kiedy będzie można wrócić do zawodowych rozgrywek.

Zdjęcie Kibice Interu Mediolan / Alessandro Sabattini / Getty Images

Pawo