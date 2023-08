Kontrakt podpisany. Piłkarz obwołany objawieniem polskiej kadry w klubie Serie A

Mateusz Skoczylas przebywał w stolicy Lombardii od ubiegłego tygodnia. Przeszedł testy medyczne i wydawało się, że nic nie zakłóci jego przeprowadzki do AC Milan . Tymczasem w ostatniej chwili do gry o utalentowanego 16-latka włączył się Sporting Lizbona .

Polak wybrał ostatecznie włoską opcję. W poniedziałek podpisał z mediolańskim klubem kontrakt ważny do 30 czerwca 2026 roku . Najbliższej jesieni występował będzie w rozgrywkach Primavery, czyli w lidze młodzieżowej.

Skoczylas zawodnikiem AC Milan. Na transfer zapracował w finałach ME U-17

Jeszcze wiosną tego roku Skoczylas grał w drużynie juniorów Zagłębia Lubin . Tego lata włączony został do kadry zespołu rezerw. Zdążył rozegrać ledwie 12 minut w ligowej potyczce ze Stomilem Olsztyn , wygranej 2:1.

Kibice kojarzą go lepiej z meczów reprezentacji Polski U-17. Na ostatnich ME tej kategorii wiekowej, rozgrywanych w tym roku na Węgrzech, zdobył trzy bramki. "Biało-Czerwoni" dotarli do fazy półfinałowej.