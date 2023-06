Koniec "polskiego klubu"? Kadrowicz na wylocie, a to dopiero pierwszy krok

Do włoskiej Spezii przylgnęło na poły żartobliwe miano "polskiego klubu" w Serie A - wszystko to dlatego, że w jego szeregach jak dotychczas znajdowała się czwórka Polaków: Drągowski, Reca, Wiśniewski i Żurkowski. Jeśli do tego dodać, że w barwach "Orzełków" do niedawna występował też Jakub Kiwior, a właścicielem drużyny jest Robert Platek, Amerykanin o polskich korzeniach, to robi się zupełnie "biało-czerwono". Klub z Ligurii pod tym względem może jednak być wkrótce nie do poznania...