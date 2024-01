Koniec legendy? W sieci się nie patyczkują, Jose Mourinho otrzymał nowy przydomek

Jose Mourinho pożegnał się z kolejnym klubem. Portugalczyk został zwolniony z AS Roma na pół roku przed końcem kontraktu. Trener, który odnosił wielkie sukcesy, w tym dwa razy wygrał Ligę Mistrzów, kiedyś nazwał się Special One ("Wyjątkowy"), natomiast po jego odejściu z zespołu ze stolicy Włoch w sieci pojawił się wpis, że teraz jest Sacked One ("Zwalniany").