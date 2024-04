Koniec kariery Szczęsnego w Juventusie? Media w Italii huczą, kluczowa wieść

Di Gregorio zastąpi Szczęsnego? Juventus myśli długofalowo...

Monza co prawda miałaby zażądać 25 mln euro za swoją "jedynkę", ale w dłuższej perspektywie "Starej Damie" by się to opłaciło - kwota ta miałaby zostać rozbita na raty, a sam Di Gregorio wstępnie zarabiałby zdecydowanie mniej niż Szczęsny, co wpisałoby się w ogólną politykę Juventusu dotyczącą uszczuplania rozrośniętego budżetu płacowego. 26-latek do tego jest znacznie młodszy od Polaka...