Konflikt ws. transferu reprezentanta Polski. Utytułowany klub nie chce płacić

Paweł Dawidowicz , biorąc pod uwagę historię jego transferów, nazwany może zostać "małym piłkarskim obieżyświatem". Środkowy obrońca reprezentacji Polski w 2014 roku przeniósł się z Lechii Gdańsk do Benfiki , jednak po dwuletnim pobycie w stolicy Portugalii daleki był od zadowolenia. Włodarze "Orłów" obiecywali jego agentowi, że Polak będzie grał regularnie w seniorskiej kadrze, a skończyło się jedynie na występach w rezerwach . Kolejne lata spędził na wypożyczeniu w VFL Bochum i Palermo, aż w końcu przeniósł się w 2019 roku do Hellas Verona .

Agent Pawła Dawidowicza domaga się zaległych pieniędzy od Benfiki

Portugalski dziennik "Record" przekazał, że agent środkowego obrońcy, Daniel Weber postanowił pozwać władze Benfiki. Domaga się on 350 tys. euro prowizji w związku z transferem stopera do Hellas Verona, który to miał miejsce w 2019 roku.