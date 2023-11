Kompromitacja Napoli. Mistrz Włoch bezradny w meczu z 19. drużyną tabeli

Na niedzielny mecz z Empoli trener Rudi Garcia zdecydował się na wiele zmian w wyjściowej jedenastce. Napoli wybiegło na murawę bez Piotra Zielińskiego , który podobnie jak Chwicza Kwaracchelia. W podstawowym składzie pierwszy raz od siedmiu spotkań znalazł się Giovanni Simeone . Po stronie gości zabrakło kontuzjowanego Sebastiana Walukiewicza . Szansę od pierwszych minut otrzymał za to Bartosz Bereszyński.

Przyjezdni przystąpi do rywalizacji z mistrzem Włoch bez kompleksów i w pierwszej połowie stosunkowo często gościli pod polem karnym Napoli. W 28. minucie do siatki trafił Giovanni Simeone, ale jego radość trwałą krótko - sędzia odgwizdał pozycję spaloną napastnika. To Empoli w pierwszych 45 minutach było jednak efektywniejszym z piłką przy nodze zespołem.