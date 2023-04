Kompromitacja Milika przy rzucie karnym. Co on zrobił?! Polak obronił jego "strzał"

W starciu Bologna - Juventus w 32. kolejce Serie A doszło do kuriozalnej sytuacji, bo trudno w innych słowach opisać rzut karny w wykonaniu Arkadiusza Milika. Napastnik reprezentacji Polski przed uderzeniem wykonał zaskakujący naskok, a następnie kopnął piłkę w taki sposób, że ta powoli potoczyła się do ziemi prosto do rąk jego kolegi z kadry - Łukasza Skorupskiego.