Zespół SSC Napoli jest na najlepszej drodze do mistrzostwa Włoch. Ekipa Piotra Zielińskiego i Bartosza Bereszyńskiego najbliższe spotkanie gra na wyjeździe z Udinese, ale to nie znaczy, że w Neapolu zamierzają to spotkanie "przespać". Okazuje się, że Napoli sprzedało 54 tysiące biletów na... oglądanie spotkania z Udinese na telebimach umieszczonych na obiekcie im. Diego Armando Maradony.