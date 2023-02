Komedia pomyłek obrony Spezii! Napoli wykonuje kolejny krok w kierunku mistrzostwa

Obrona Spezii całkowicie się skompromitowała!

W 69. minucie SSC Napoli podwyższyło prowadzenie, a gol był bezpośrednim następstwem fatalnego zachowania całej linii obrony Spezii z bramkarzem włącznie. Najpierw miało miejsce "wybicie" piłki we własne pole karne. Futbolówka spadała pod kątem prostym, a walki o nią nie wygrał żaden obrońca, ani wychodzący do piąstkowania golkiper. Zrobił to Victor Osimhen, który głową wbił piłkę do bramki.