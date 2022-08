Kolejny transfer Juventusu. Włosi wypożyczyli piłkarza PSG

28-letni defensywny pomocnik występował w PSG od stycznia 2019 roku, kiedy przeszedł z Zenita Sankt Petersburg za ok. 47 milionów euro. Wcześniej przez kilka sezonów grał we Włoszech (Chievo Werona, AS Roma, Empoli).

W reprezentacji Argentyny Paredes rozegrał dotychczas 44 mecze i strzelił cztery gole. W 2021 roku triumfował z kadrą narodową w Copa America.

Z PSG dotarł do finału Ligi Mistrzów w 2020 roku i zdobył m.in. trzy tytuły mistrza Francji.

Co ciekawe, Paredes szybko wróci na Parc des Princes. W fazie grupowej Ligi Mistrzów Juventus spotka się m.in. właśnie z Paris Saint-Germain.