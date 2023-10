Kolejny "polski" klub w Serie A? Talent na celowniku, możliwy hit

Kilkanaście lat temu Włochy były dla polskich zawodników prawdziwą piłkarską pustynią - teraz jednak na Półwyspie Apenińskim można podziwiać występy licznego grona przybyszów z kraju nad Wisłą. Być może już niebawem dołączy do nich kolejny rodak - a mianowicie Szymon Włodarczyk, "nowy Hojlund", jak to określają go niektóre media z Italii. Wedle najnowszych doniesień młody gracz znalazł się na celowniku jednej z ekip Serie A... w której czekają już na niego dwaj inni "swojacy".