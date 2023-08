Kolejny Polak blisko Juventusu. Klub jest pewien, transfer rzutem na taśmę

Juventus bez wątpienia ma obecnie zdecydowanie większy problem ze spięciem budżetu, niż w poprzednich latach - wszystko to dlatego, że zespół z Piemontu został pozbawiony udziału w europejskich pucharach, a wraz z nim pokaźnego zastrzyku gotówki. Najpierw, po odjęciu punktów w Serie A, stało się jasne, że nie znajdzie się on w Lidze Mistrzów. Później został on do tego wykluczony z Ligi Konferencji.