Kolejny kandydat do przejęcia klubu Polaków! Będzie sensacyjny powrót?

Juventus - eufemistycznie rzecz ujmując - nie miał spektakularnego wejścia w sezon 2022/2023 w Serie A. "Bianconeri" zajmują obecne ósme miejsce w ligowej tabeli, a ostatnio zaliczyli dwa remisy i porażkę. To zdecydowanie zbyt słabe wyniki jak na ambicje klubu - i w związku z tym zaczęto coraz głośniej mówić o możliwym zwolnieniu Massimiliano Allegriego.

Za pozbyciem się szkoleniowca ma optować przede wszystkim wiceprezes "Juve" Pavel Nedved, który jednak jak na razie spotyka się z oporem reszty zarządu drużyny. Niemniej szanse Allegriego na zachowanie posady zdają się kurczyć w drastycznym tempie z dnia na dzień. Co oczywiste już pojawiły się plotki o jego potencjalnych następcach, czasami mocno zaskakujące.

Reklama

Ostatnio włoskie media podjęły temat Paulo Sousy - mocno nielubiany w Polsce menedżer z Portugalii rozstał się nie tak dawno z Flamengo i właśnie szuka sobie nowego zajęcia. "Stara Dama" byłaby dla niego zapewne wymarzoną posadą, natomiast bardziej prawdopodobne wydaje się dla niego na tę chwilę przejście do Hellasu Werona, z którym również jest łączony. Na tym lista pretendentów jednak się nie urywa.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Kamil Glik: W meczach z Holandią i Walią będziemy walczyć o dwie rzeczy na raz. WIDEO (Polsat Sport) Polsat Sport

Antonio Conte chciałby powrotu do "Starej Damy". Jak na razie wywołał "fałszywy alarm"

Jak informuje bowiem włoska dziennikarka Fabiana Della Valle, na przenosiny do Juventusu byłby chętny Antonio Conte, a więc szkoleniowiec, który już w przeszłości miał sposobność prowadzić ten zespół. Co więcej robił to z sukcesami, bo zdobył wówczas trzy mistrzostwa i dwa Superpuchary Włoch. Obecnie związany jest z Tottenhamem Hotspur, ale podobno nie ma zamiaru przedłużać z "Kogutami" umowy ważnej do końca czerwca 2023 roku.

Co ciekawe, ostatnio Conte był nawet widziany w Turynie, o czym donosił dedykowany wyłącznie "Juve" portal "Il BiancoNero". Ta informacja wzbudziła spory entuzjazm wśród kibiców, którzy byliby w większości zadowoleni z powrotu 53-latka, natomiast nastroje trzeba było ostudzić, bo wizyta trenera miała mieć charakter wyłącznie prywatny.

Antonio Conte w Juventusie? Mógłby trenować dwóch Polaków

Antonio Conte ma w swoim trenerskim CV - prócz Juventusu i Tottenhamu - również m.in. Chelsea, reprezentację Włoch i Inter Mediolan - "Nerazzurrich" opuścił niespodziewanie wiosną 2021 roku tuż po zdobyciu Scudetto. W Turynie pracował jak dotychczas w latach 2011-2014.

W szeregach "Starej Damy" obecnie znajduje się dwóch Polaków - Wojciech Szczęsny i Arkadiusz Milik. Pierwszy z nich ma kontrakt ważny do 2024 roku, drugi jest wypożyczony z Olympique'u Marsylia zaledwie do końca bieżącej kampanii, ale nie można wykluczyć, że drużyna z Piemontu zdecyduje się go wykupić od Francuzów.