SSC Napoli cały czas nie jest pewne gry w piłkarskiej Lidze Mistrzów w przyszłym sezonie. W meczu z Fiorentiną ekipa z południa Włoch nie mogła pozwolić sobie na stratę punktów, bo Juventus depta im po piętach. Jak zwykle niezawodny okazał się Piotr Zieliński, który zdobył swoją 31. bramkę w Serie A!

Zieliński ma za sobą kilka udanych meczów, na jego formę liczą w Neapolu, bo stawką jest walka o możliwość udziału w kolejnej edycji Ligi Mistrzów. I po raz kolejny polski pomocnik nie zawiódł Gennaro Gattuso i kibiców SSC Napoli.



W starciu z Fiorentiną Polak zdobył bramkę na 2:0, znacznie przybliżając SSC Napoli do zwycięstwa w tym niezwykle ważnym spotkaniu. Nasz zawodnik trafił do siatki w 67. minucie. ego strzał po ładnym przerzucie piłki z prawej na lewą stronę i wystawieniu jej przez Insigne trafił jeszcze w obrońcę i po rykoszecie piłka wpadła do siatki. 10 minut później "Zielu" opuścił boisko, został zmieniony przez trenera Gennaro Gattuso



