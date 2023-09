Kolega Zielińskiego może odejść z Napoli. Jest chętny, na stole kosmiczna kwota

Twórcy materiałów wideo w bardzo prześmiewczy sposób uwypuklili fatalną dyspozycję swojego gwiazdora, otwarcie naśmiewając się z jego osoby. Takie zachowanie mocno rozsierdziło Osimhena, który bardzo szybko usunął wszelkie zdjęcia, a także nagrania, które wskazywały na to, że jest zawodnikiem Napoli. Skontaktował się również ze swoim agentem, chcąc poznać, jakie kroki może podjąć .

Zastrzegamy sobie prawo do podjęcia kroków prawnych i wszelkich przydatnych inicjatyw w celu ochrony Victora

Victor Osimhen rozważa odejście z Napoli. Klub Piotra Zielińskiego może zarobić krocie

"To, co stało się dzisiaj na oficjalnym profilu Napoli na platformie TikTok, jest nie do przyjęcia. Nagranie kpiące z Victora zostało najpierw upublicznione, a potem usunięte z opóźnieniem" - napisał rozemocjonowany agent.