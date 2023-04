Wszystko wskazuje na to, że w najbliższych tygodniach możemy spodziewać się rozwiązania kwestii przyszłości Piotra Zielińskiego. Kontrakt Polaka z Napoli wygasa w czerwcu 2024 roku, co sprawia, że w wypadku braku porozumienia w kwestii nowej umowy, włodarze klubu spod Wezuwiusza chcieliby wykorzystać ostatnią okazję, by zarobić na jego transferze. Jak donosi "La Gazetta dello Sport", 28-latek będzie musiał podjąć ostateczną decyzję, czy przystać na proponowane warunki, przewidujące obniżenie pensji.