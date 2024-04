Kluczowa decyzja w Juventusie, ostatnia prosta. Wielkie napięcie wokół Milika

Arkadiusz Milik na dobrą sprawę dopiero niedawno, bo latem 2023 roku, podpisał pełny kontrakt z ekipą Juventusu, wcześniej będąc wśród "Bianconerich" jedynie na wypożyczeniu z Olympique Marsylia - i na razie pojawia się coraz więcej sygnałów wskazujących na to, że już przesadnie długo w zespole z północy Italii nie zabawi.

Obecnie polski napastnik leczy kontuzję, natomiast jeszcze długo przed złapaniem urazu jego występy w barwach "Juve" były dosyć nieregularne jeśli mowa o minutach spędzonych na boisku - dostawał on co prawda szanse na wychodzenie w pierwszej jedenastce, natomiast częstsze były sytuacje, w których sprowadzano go do roli rezerwowego. Reklama

"Stara Dama" miała przy tym wycenić już 30-latka - i to w gruncie rzeczy na naprawdę niedużą kwotę. Konkurencja w ofensywie jest tymczasem dla Milika w klubie z Piemontu niezmiennie wielka, a 36-krotni mistrzowie Włoch wysłali właśnie kolejny sygnał wskazujący, że w dłuższej perspektywie mogą stawiać na kogoś innego...

Reklama Do jednej bramki (odc. 127) Bayern - Arsenal. Co z występem Jakuba Kiwiora. WIDEO / Do jednej bramki / POLSAT GO

Milik z ogromną konkurencją w Juventusie. Chiesa, Vlahović... i jeszcze on

Jak bowiem informuje specjalista od rynku transferowego Fabrizio Romano, Juventus jest już o krok od podpisania nowego kontraktu z Kenanem Yildizem, wszechstronnym 18-letnim Turkiem, który do Italii trafił przed dwoma laty ze szkółki Bayernu Monachium.

Sytuacja jest o tyle ciekawa, że "Bianconerim" najwidoczniej niezwykle mocno zależy na tym, by... Yildiz po prostu nawet nie myślał o "ucieczce", bo jego dotychczasowy kontrakt i tak ważny był aż do końca sezonu 2026/2027. W nowej wersji zawodnik miałby pozostać w klubie przynajmniej do końca czerwca 2028 roku.

Gdy tylko cały ten układ pozostanie przypieczętowany, reprezentant Turcji ma rozstać się ze swoją dotychczasową agencją i spróbuje zapewne wejść marketingowo na jeszcze wyższy szczebel. Atak "Starej Damy" tymczasem będzie wydawać się jeszcze ciaśniejszy... Reklama

Juventus wciąż z dużą szansą na triumf w Coppa Italia

"Juve" to obecnie trzecia drużyna w tabeli Serie A, tracąca do liderów z Interu aż 20 punktów. Szanse na tytuł mistrzowski są tu więc naprawdę nikłe, natomiast podopieczni Massimiliano Allegriego spore nadzieje mogą pokładać wciąż w krajowym pucharze, gdzie już 23 kwietnia zmierzą się w półfinale w rewanżu z rzymskim Lazio. W pierwszym spotkaniu ograli oni "Biancocelestich" 2:0, więc awans do finału jest naprawdę o krok.

Arkadiusz Milik / MARCO BERTORELLO / AFP

Piłkarze Juventusu / Isabella BONOTTO / AFP / AFP