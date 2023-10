Fabrizio Corona nie jest dziennikarzem. To jest facet, który dostał wyrok 13-letni za wiele różnych rzeczy. Był paparazzi, szantażował ludzi itd. I ja nie mówię, że nie ma w tym prawdy, bo to może się jeszcze różnie rozwinąć. Rozmawiałem z Rozmawiałem z menedżerem Zalewskiego. Mówił, że Nicola totalnie twierdzi, że jest czysty, nigdy w życiu się nie założył. Ja w tej kwestii chciałbym mu wierzyć, natomiast byłbym ostrożny w wydawaniu wyroków na podstawie newsów, które nam daje Corona, bo on szantażuje pół tego światka towarzysko-rozrywkowego we Włoszech

~ Zbigniew Boniek (cyt. za transfery.info)