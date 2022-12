Kłopotów Juventusu ciąg dalszy. Doniosła na nich nawet była gwiazda

Serie A. Mathijs de Ligt współpracował z prokuraturą w sprawie finansowych nadużyć Juventusu

Na pierwsze miejsca wybijają się dwa konkretne zarzuty. Prokuratura przygląda się ruchom transferowym Juventusu, który kilkukrotnie w ostatnich latach decydował się na wymiany zawodników. Najgłośniejszym przykładem w tym temacie jest oczywiście transkacja dotycząca Arthura Melo i Miralema Pjanicia, którzy zamienili się miejscami, a kwoty zapłacone sobie nawzajem przez Juventus i Barcelona miały być celowo zawyżone . Drugi najpoważniejszy zarzut dotyczy 2020 roku, a konkretnie lockdownu po wybuchu pandemii koronawirusa, która na kilka miesięcy zablokowała ligowe rozgrywki w wielu krajach. Juventus zdecydował się wtedy na porozumienie z piłkarzami, które na ten czas obniżało ich wynagrodzenia, co było argumentowane ciężką finansową sytuacją klubu. W tym wypadku prokuratura również ma zastrzeżenia co do tego czy klub przedstawił prawdziwe informacje. Do tego wszystkiego dochodzą również zarzuty chociażby fałszowania dokumentów.

Tutaj cała sprawa łączy się z de Ligtem i De Sciglio. Otóż jak informuje "Corriere dello Sport" właśnie ci dwaj zawodnicy mieli pomóc prokuratorze w postawieniu klubowi zarzutów. Chodzi właśnie o czas lockdownu, kiedy klub porozumiał się z zawodnikami w sprawie czteromiesięcznego okresu zredukowanych pensji. Nieco inną wersję zdarzeń miał przedstawić Giorgio Chiellini, który na grupowym czasie na WhatsAppie poinformował kolegów, że co prawda wynagrodzenia będą oficjalnie obniżone, ale klub część brakującej kwoty wypłaci w inny sposób. Chiellini miał także zaznaczyć, by koledzy nie dzielili się tymi ustaleniami w żadnych wywiadach czy rozmowach prywatnych. De Ligt, już po transferze do Bayernu Monachium, miał przekazać włoskiej prokuraturze zrzuty ekranu zawierające własnie wiadomości od kolegi z bloku obronnego, co ta wykorzystała oczywiście jako dowody w sprawie. Co ciekawe, to samo miał zrobić De Sciglio, który wciąż jest zawodnikiem Juventusu.