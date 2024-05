Klincz w "polskim" hicie Serie A. Świetne wieści dla Szczęsnego i Milika

Choć jakiś czas temu poznaliśmy mistrza Włoch, którym został Inter Mediolan, to "za plecami" ekipy z Lombardii wciąż dzieje się naprawdę sporo, a ostateczny układ czołówki tabeli dalej stanowi pewną zagadkę. W niedzielny wieczór doszło do hitowego starcia dwóch drużyn właśnie z górnej części klasyfikacji - AS Roma podjęła na Stadio Olimpico Juventus i w potyczce tej padł remis 1:1. Koniec końców na murawie zjawił się komplet Polaków, czyli w tej sytuacji Szczęsny, Milik i Zalewski, przy czym bardziej zadowoleni mieli być prawo dwaj pierwsi. "Juve" dzięki remisowi jest bowiem nieco bliżej zapewnienia sobie gry w Lidze Mistrzów.