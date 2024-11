Kiwior został bohaterem, a potem nagle zwrot akcji. To może zaboleć

Jakub Kiwior bez dwóch zdań nie może powiedzieć, by jego sytuacja w ekipie Arsenalu była stabilna - reprezentant Polski w bieżącym sezonie raz siedzi na ławce, raz dostaje do rozegrania 45 minut, a raz ledwie kilkanaście w kolejnych meczach. Wyjątkiem są spotkania w Pucharze Ligi Angielskiej.

Nie zapowiada się jednak na to, by miało to być dla Kiwiora przełomem - niebawem, zwłaszcza jeśli do pełni zdrowia powróci Gabriel Magalhaes, reprezentant "Biało-Czerwonych" znów może wejść w rolę rezerwowego. Tymczasem transfer do innego giganta europejskiego futbolu, w którym być może patrzono by na niego nieco przychylniej, zdaje się mocno oddalać.