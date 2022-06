SSC Napoli to trzecia drużyna Serie A w sezonie 2021/22. Wysoka lokata zapewniła jej udział w grupowej fazie Champions League. Do startu w prestiżowych rozgrywkach klub może przystąpić z trzema Polakami w składzie.

W Neapolu grają już Piotr Zieliński i Hubert Idasiak. "Il Secolo XIX" informuje, że tego lata może do nich dołączyć Jakub Kiwior. Jak czytamy, Aurelio Laurentiis jest skłonny wyłożyć za niego pięć milionów euro.

Kiwior jest obecnie zawodnikiem Spezii, do której trafił ubiegłej jesieni z MSK Żylina. W Serie A rozegrał do tej pory 22 spotkania Jego kontrakt zachowuje ważność do połowy 2025 roku.

Jakub Kiwior czeka na mundial w Katarze

Na transferze polskiego defensora Spezia mogłaby solidnie zarobić. Zapłaciła za niego Słowakom niewiele ponad 2 mln euro. Górę może wziąć jednak ekonomiczna kalkulacja - po mundialu w Katarze wartość młodego zawodnika może wzrosnąć nawet dwukrotnie.

Kiwior najprawdopodobniej znajdzie się w kadrze Czesława Michniewicza na finały MŚ, mimo że w drużynie narodowej debiutował przed niespełna tygodniem. Po dwóch występach w reprezentacji - przeciwko Holandii (2-2) i Belgii (0-1) - został uznany największym wygranym czerwcowego zgrupowania.

