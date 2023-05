Kibice Napoli przejęli Udine. Miasto postawione na baczność, to się nie mieści w głowie

Gdyby oczekiwanie kibiców Napoli na upragnione mistrzostwo Włoch spróbować do czegoś porównać, to byłoby to trochę jak kipiejąca woda w garnku, której nie jest już w stanie utrzymać pokrywa. Sympatycy "Azzurri" liczą, że oficjalne odzyskanie Scudetto po 33 latach będzie miało miejsce w czwartkowy wieczór w Udine i chociaż oba miasta dzieli ponad 800 kilometrów, to nie przeszkodziło to fanom z Neapolu w najechaniu go ogromną rzeszą.