Kibice Napoli nie oszczędzili nawet Zielińskiego. Skończyło się ekstremalnie

Napoli mistrzostwo mogło sobie zapewnić już w weekend, a potrzebowało do niego zwycięstwa nad Salernitaną. Ekipa Paulo Sousy sprawiła im jednak psikusa i wyszarpała remis 1:1 przesuwając koronację w czasie. Następny przystanek dla Neapolitańczyków był oddalony o kilkaset kilometrów. Mimo to w czwartek kilkanaście tysięcy osób ruszło z najazdem na Udine.

Kibice Napoli w szale radości ściągnęli ubranie z Piotra Zielińskiego

Mecz nie układał się po myśli Napoli, co z ławki oglądał Zieliński. Po niespełna kwadransie musieli gonić wynik, co udało się na początku drugiej połowy dzięki golowi Osimhena. Ten wynik dawał już gościom mistrzostwo, a w 64. minucie na murawie pojawił się Zieliński. Polak mógł jeszcze przypieczętować tytuł Napoli, ale jego próbę świetnie wybronił bramkarz gospodarzy. Scudetto wróciło jednak do Neapolu.