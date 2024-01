Kibic zaatakowany przez gwiazdy futbolu. Dopadli go nad ranem w nocnym klubie

Kilku piłkarzy Interu Mediolan świętowało tam ligowe zwycięstwo nad Hellas Werona (2-1). W pewnej chwili dostrzegli człowieka, który - jak im się wydawało - robił im zdjęcia telefonem komórkowym. Ten tłumaczył później na policji, że korzystał tylko z latarki w aparacie, by lepiej dostrzec kwotę na otrzymanym rachunku .

Policja wszczęła śledztwo, sąd przyjął pozew. Arnautović i jego kompan w tarapatach

Jak relacjonuje poszkodowany, doskoczyło do niego dwóch zawodników - Marko Arnautović i jego klubowy partner (nazwisko nieujawnione przez media). Mężczyźni siłą wyprowadzili zaatakowanego na zewnątrz. Tam bez jego zgody przejrzeli galerię zdjęć w telefonie i wpisy na portalach społecznościowych .

Kiedy okazało się, że mają do czynienia z kibicem Milanu, zaczęli go obrażać i straszyć. "Na pewno rozumiesz, co się z tobą stanie, jeśli zdecydujesz się wystąpić przeciwko nam" - dokładnie takie słowa miały wówczas paść.