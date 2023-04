Kapitalne wieści dla Milika. Agent Polaka w akcji. Gigant wykłada miliony

Arkadiusz Milik trafił do Juventusu latem. Formalnie Polak jest jednak tylko wypożyczony do Włoch, a po zakończeniu sezonu musi wrócić do Francji i stawić się na treningach Olympique Marsylia. O ile "Stara Dama" nie zdecyduje się na wykup naszego reprezentanta.

Media: Juventus chce wykupić Arkadiusza Milika. Kontrakt już czeka na Polaka

Wiele wskazuje jednak na to, że Arkadiusz Milik nie będzie musiał wyprowadzać się z Turynu. Jak informuje znany dziennikarz Nicolo Schira, Juventus jest gotowy skorzystać z opcji wykupu 27-latka, wykładając 7 mln euro plus ewentualne 2 mln w ramach bonusu po wypełnieniu określonych celów. Sam Milik ma podpisać kontrakt do 2026 roku, na mocy którego będzie zarabiał 3 mln euro za sezon gry.

Co więcej, agent polskiego napastnika David Pantak był dwa tygodnie temu obecny w Turynie, by porozmawiać z klubem o przyszłości swojego klienta. Do kolejnego spotkania ma dojść już w przyszłym tygodniu.

Po transferze do Juventusu Arkadiusz Milik może liczyć na regularną grę, choć w lutym i marcu z gry na kilka tygodni wykluczyła go kontuzja. Nasz reprezentant wrócił już jednak na boisko i wystąpił w meczach ligowych z Hellasem oraz Lazio, a także w spotkaniach z Interem (w Pucharze Włoch) i Sportingiem (w Lidze Europy).