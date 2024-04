Kapitalna parada Szczęsnego uratowała Juventus. Koniec fatalnej serii

Ostatnie tygodnie był bardzo nieudane dla Juventusu. "Stara Dama" wpadła w poważny dołek" - udało jej się wygrać tylko jeden z poprzednich jedenastu meczów ligowych, przez co strata do czołówki tabeli zwiększyła się do rozmiarów przekreślających szanse na sięgnięcie po tytuł. Zgodnie z zapowiedzią Massimiliano Allegriego w kadrze nie znalazł się kontuzjowany Arkadiusz Milik. W podstawowym składzie wyszedł jednak Wojciech Szczęsny.

