Kamil Glik jest bliski przenosin do mającego mocarstwowe ambicje beniaminka Serie A, Benevento. Cała sprawa rozbija się zaledwie o milion euro.

Jak informowaliśmy w ostatnich dniach, Glik jest już o krok od transferu z AS Monaco do Benevento Calcio i wymarzonego powrotu do Włoch.

Włoski dziennikarz Gianluca di Marzio podaje, że "odległość między Monaco a Benevento to milion euro". Decydujące rozmowy mają odbyć się w przyszłym tygodniu.

Monaco oczekuje za 32-letniego obrońcę 3,5 miliona euro. Benevento oferuje 2,5 miliona.

Glik porozumiał się już z ewentualnym nowym pracodawcą, teraz do porozumienia muszą dojść oba kluby, by transfer doszedł do skutku.

Przed odejściem w 2016 roku do Monaco Glik reprezentował we Włoszech barwy Palermo, Bari i Torino.

Polski obrońca szczególnie uwielbiany był w klubie z Turynu, gdzie przez pięć lat był prawdziwym filarem obrony. W 171 meczach dla tego klubu strzelił aż 13 goli, co jak na obrońcę jest sporym wyczynem.