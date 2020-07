Powrót Kamila Glika do Włoch wydaje się być przesądzony. Reprezentant Polski przyjechał w poniedziałek na testy medyczne przed finalizacją transferu do Benevento.

Na Twitterze pojawił się krótki filmik z Glikiem w roli głównej. Polak stawił się na testy medyczne w Villi Stuart. "Tęskniłem za Włochami" - stwierdził 32-letni obrońca.

O tym, że Glik trafi do Benevento media spekulowały od kilku tygodni. Drużyna zapewniła już sobie awans do Serie A i planuje solidne wzmocnienie składu. Glik ma związać się z Benevento umową do 2023 roku. Kwota transferu wyniesie około 3,5 miliona euro. Tyle włoski klub zapłaci AS Monaco.



Glik w przeszłości grał w Italii. Bronił barw Palermo, Bari i Torino, którego był nawet kapitanem.



Trenerem Benevento jest legenda włoskiego futbolu Filippo Inzaghi.

Glik trafił do Monaco w lipcu 2016 roku z Torino. W barwach klubu z Księstwa rozegrał 167 spotkań, w których zdobył 14 bramek i zaliczył 7 asyst.





