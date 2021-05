Lazio Rzym zremisowało 0-0 z Torino w zaległym meczu 25. kolejki Serie A. Dla gospodarzy z rzutu karnego nie trafił Ciro Immobile. Punkt wywalczony przez Torino (cały mecz na ławce spędził Karol Linetty) oznacza, że "Byki" pozostają w elicie, a do Serie B spada Benevento z Kamilem Glikiem.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Serie A. Lazio - Torino 0-0 - skrót (ELEVEN SPORTS). WIDEO Eleven Sports

Reklama

Po niezłej pierwszej części sezonu, ostatnie miesiące w wykonaniu Benevento z Kamilem Glikiem były fatalne.



Ekipa Polaka czeka na zwycięstwo od 21 marca, gdy po raz ostatni dopisała do swojego konta trzy punkty. Paradoks polega na tym, że tamte "oczka" zespół z Benewentu wywalczył sensacyjnie, wygrywając na wyjeździe z Juventusem 1-0. Od tego czasu "Czarownicy" przegrali w Serie A sześć meczów i zanotowali trzy remisy.



Nic więc dziwnego, że drużyna Polaka zaczęła coraz niżej spadać w tabeli, aż w końcu zaczęła się dramatyczna walka o uratowanie ligowego bytu.

25. kolejka Włochy - Serie A

2021-05-18 20:30 | Stadion: Stadio Olimpico | Arbiter: Michael Fabbri 0 0 Lazio Rzym Torino FC Strakosha Marušić Radu Felipe Akpa Akpro Lazzari Fares Alberto Leiva Muriqi Immobile Sirigu Izzo Bremer N'Koulou Rincón Hernández Singo Ansaldi Lukić Mandragora Sanabria Ayala Belotti SKŁADY Lazio Rzym Torino FC 27′ 27′ Thomas Strakosha Salvatore Sirigu Adam Marušić Armando Izzo 76′ 76′ Ştefan Daniel Radu Gleison Bremer Silva Nascimento 61′ 61′ 68′ 68′ Luiz Felipe Ramos Marchi Nicolas Nkoulou 76′ 76′ Jean-Daniel Akpa 86′ 86′ Tomás Eduardo Rincón Hernández Manuel Lazzari Wilfried Stephane Singo 62′ 62′ Mohamed Salim Fares Cristian Daniel Ansaldi 50′ 50′ Romero Alconchel Luis Romero Saša Lukić 68′ 68′ Lucas Pezzini Leiva Rolando Mandragora Vedat Muriqi 86′ 86′ Arnaldo Antonio Sanabria Ayala 84′ (k.) 84′ (k.) Ciro Immobile 90′ 90′ Andrea Belotti REZERWOWI Marco Alia Vanja Milinković Savić Jose Manuel Reina Samir Ujkani Nicolò Armini Alessandro Buongiorno 68′ 68′ Patricio Gabarron Ricardo Rodriguez Danilo Cataldi Lyanco Evangelista Silveira Neves Vojnović 68′ 68′ Gonzalo Escalante Mërgim Vojvoda 76′ 76′ 81′ 81′ Andreas Hoelgebaum Pereira 86′ 86′ Daniele Baselli 62′ 62′ Senad Lulić Karol Linetty 76′ 76′ Marco Parolo Federico Bonazzoli 90′ 90′ Simone Verdi 86′ 86′ Simone Zaza

Reklama

Benevento do tego stopnia zaczęło zawodzić, że kwestia utrzymania nie pozostawała już tylko w ich rękach. We wtorek gwoździa do trumny klubu z Kampanii mógł wbić bezpośredni rywal w walce o byt, czyli zespół Torino. W zaległym meczu "Byki" mierzyły się na wyjeździe z Lazio Rzym i potrzebowały co najmniej remisu, by na ostatnią kolejkę przed końcem sezonu obronić miejsce w Serie A i automatycznie do drugiej dywizji spuścić Glika oraz spółkę.

Wymarzony, z punktu widzenia Polaka, scenariusz mógł zaczął spełniać się w doliczonej minucie do pierwszej połowy. Do siatki trafił Ciro Immobile, ale sędzia uznał, że walcząc o pozycję w polu karnym napastnik faulował obrońcę z Kamerunu Nicolasa N'Koulou.

STATYSTYKI Lazio Rzym Torino FC 0 0 Posiadanie piłki 71,2% 28,8% Strzały 20 7 Strzały na bramkę 7 3 Faule 10 13

Pół godziny później to Torino było o włos, aby wyjść na prowadzenie. Piłkę w polu karnym otrzymał Antonio Sanabria, zwiódł dwóch rywali i oddał techniczny strzał lewą nogą. Jednak zabrakło mu centymetrów, piłka odbiła się od słupka i wróciła w pole gry.

W 83. min to Lazio miało doskonałą okazję, by zadać cios. Do rzutu karnego podszedł Immobile i gdy w ciemno można było zakładać, że wpakuje piłkę do siatki, trafił tylko w słupek. Okazję do dobitki miał jeszcze Andreas Pereira, ale Brazylijczyk chyba był tak zaskoczony pudłem kolegi, że nie zdążył złożyć się do uderzenia. Wszystko było jeszcze możliwe do ostatnich sekund, gdy w szóstej doliczonej minucie piłkę meczową dla Lazio miał na głowie Manuel Lazzari, ale obił tylko obramowanie bramki.

Kalendarz tak się ułożył, że w 38. kolejce Torino będzie podejmowało Benevento. Pojedynek mógł mieć ogromny ciężar gatunkowy, bezpośrednio mogła rozegrać się bitwa o utrzymanie, ale nic z tego. Strata "Czarowników" do turyńczyków wynosi cztery punkty i wszystko jest już rozstrzygnięte.



AG



Lazio Rzym Torino FC 0 0