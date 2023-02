Już wiadomo, co dzieje się z Paulo Sousą. Długo była cisza

Krótko po odejściu z reprezentacji Polski Paulo Sousa został zatrudniony w brazylijskim Flamengo. Tam pracował przez zaledwie kilka miesięcy - 10 czerwca zeszłego roku go zwolniono. W ostatnich tygodniach o portugalskim trenerze było ciszej. Przerwał to milczenie sam zainteresowany w krótkim wywiadzie z Radio Firenze Viola.

Jak przyznał, 2023 rok zaczął od nabierania wiedzy szkoleniowej w Hiszpanii. - Trener żyje z ciągłego badania futbolu, zawsze to robiłem przez całą moją karierę i nadal tak będzie. Wszystko poszło dobrze, widzieliśmy wiele meczów, ale przede wszystkim spotkaliśmy wielu ludzi, którzy interpretują piłkę nożną i myślą o niej w inny sposób, wykorzystując ciekawe technologie - powiedział.

Paulo Sousa o planach na wiosnę. "Rozwój własny i współpracowników"

Dodał, że cały luty planuje spędzić we Włoszech. - Chcemy oglądać rundę wiosenną Serie A. Dzięki technologiom byliśmy w stanie monitorować wiele rzeczy, ale kiedy możesz śledzić mecze na żywo, to widzisz wiele więcej. To pozwala nam się rozwijać, zarówno mnie, jak i dla wszystkim moim współpracownikom - wyjaśnił.