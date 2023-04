Juventus zwleka z wykupieniem Arkadiusza Milika. Trwa nerwowe oczekiwanie

Polak trafił do Turynu przed sezonem, głównie w roli alternatywy dla Dusana Vlahovicia. Milik szybko zaczął do siebie przekonywać zarówno kibiców, jak i Massimiliano Allegriego, który wprost mówił o jego ważnej roli w zespole i wzorcowym wywiązywaniu się z roli zawodnika rotacyjnego, który w różnych momentach może pojawić się na boisku i pomóc kolegom. 29-latek ostatni raz do siatki trafił co prawda w styczniu, ale należy też pamiętać, że następne dwa miesiące stracił z powodu kontuzji.

Arkadiusz Milik szybko przekonał do siebie Massimiliano Allegriego / AFP

Juventus przekonany o wykupieniu Milika. Musi jednak jeszcze poczekać

Juventus ma możliwość wykupu reprezentanta Polski za 7 milionów euro (plus dodatkowe 2 miliony w formie bonusów), a cała transakcja może odbyć się w trzech ratach. Pierwotnie włoski klub miał to zrobić do końca kwietnia, jednak według nowych doniesień niemal na pewno cała operacja zostanie przesunięta w czasie. Szczegóły ujawnia portal "Calcio Mercato", który podaje, że klub zdecydował się poczekać z wykupieniem Milika do zakończenia sezonu.

Nawet jeśli Milik chce zostać w Juve, nawet jeśli wszyscy w Turynie są z niego zadowoleni, ostateczny przełom może zająć więcej czasu niż oczekiwano ~ - czytamy

Chodzi przede wszystkim o karę odjęcia 15 punktów, którą "Stara Dama" została ukarana za nieprawidłowości przy przeprowadzaniu transferów. Włoski sąd sportowy niedawno zdecydował o zawieszeniu kary, a cała sprawa ma zostać rozpatrzona ponownie . Juventus, przynajmniej na razie, odzyskał więc odjęte punkty, co w jego sytuacji jest kluczowe, bo pozwoliło na powrót do czołowej czwórki tabeli Serie A, czyli miejsc dających prawo gry w Lidze Mistrzów. W ostatnich kolejkach piłkarze Allegriego złapali jednak mocną zadyszkę (porażki kolejno z Lazio, Sassuolo i Napoli) i wciąż muszą bronić się przed wypadnięciem z Top 4.

Juventus chce poczekać z wykupieniem Arkadiusza Milika do momentu, gdy sytuacja wokół klubu będzie już klarowna / AFP

Alvaro Morata chętnie wróciłby do Turynu. Władze klubu preferują jednak wykupienie Milika

Z drugiej strony, dziennik "Tuttosport" informuje o potencjalnie możliwym powrocie Alvaro Moraty do Turynu. Hiszpańskiemu napastnikowi w 2024 roku kończy się umowa z Atletico Madryt i podobno jest otwarty na powrót do Włoch, ale taki ruch może zostać zablokowany przez finanse. Morata w Atletico zarabia zdecydowanie więcej niż wynosi obecna pensja Milika (odpowiednio 10 i 6,8 miliona euro, kwoty podane brutto), co ma sprawiać, że działaczom Juventusu bliżej do zatrzymania Polaka.

Juventus ma inne opcje, ale jest przekonany o słuszności wykupu Arkadiusza Milika / AFP

Arkadiusz Milik w tym sezonie zagrał w 33 meczach Juventusu we wszystkich rozgrywkach, zdobył w nich 8 goli i zaliczył jedną asystę. On i koledzy wciąż mają szansę na zdobycie Ligi Europy, a w półfinałowym dwumeczu zmierzą się ze specjalistką w wygrywaniu tego turnieju, Sevillą. Pierwszy mecz zaplanowano na 11 maja.

Arkadiusz Milik zdobył w tym sezonie 8 goli dla Juventusu / AFP