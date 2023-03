Juventus zatrzymany! Cudowny gol obrońcy (WIDEO)

AS Roma zatrzymała Juventus. Podopieczni Jose Mourinho pokonali przed własną publicznością „Starą Damę” 1:0 i na jeden punkt zbliżyli się do ligowego podium. Turyńczycy zwiększyli natomiast stratę do strefy pucharowej. Cały mecz rozegrał Wojciech Szczęsny, a 64 minuty zaliczył Nicola Zalewski.