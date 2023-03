Juventus zagrożony drakońską karą. Spadek z ligi byłby niemal pewny

Włoskie media wracają do tematu problemów Juventusu, związanych z oszustwami finansowymi. Według "Il Corriere dello Sport" sprawa może przedłużyć się do końca 2023 roku lub nawet początku 2024 roku. Jeśli klub ze stolicy Piemontu nie udowodni swojej niewinności, czekać go może kara odjęcia nawet 40 punktów w ligowej tabeli. W takim przypadku utrzymanie "Bianconerich" w Serie A będzie zadaniem z kategorii bardzo trudnych.