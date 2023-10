Juventus wydarł zwycięstwo. Kibice byli już pogodzeni ze stratą punktów

Fani Juventusu trzykrotnie podrywali się z miejsc przekonani, że ich drużyna obejmuje prowadzenie, ale dwa razy spotykał ich zawód . Sobotni wieczór mógł być wspaniały dla Moise Keana , jednak gole 23-letniego napastnika nie zostały uznane. Zawodnik Juventusu po raz pierwszy skierował piłkę do siatki już w 13. minucie, ale analiza VAR wykazała spalonego , doprawdy minimalnego i mierzonego na centymetry. Kibice gospodarzy, którzy świętowali już otwarcie wyniku przez ich zespół, musieli pogodzić się więc z tym, że na tablicy wyników nadal widniał rezultat 0:0.

W drugiej połowie Kean znów mógł być bohaterem. "Stara Dama" była przy piłce, akcja przyniosła długie dośrodkowanie ze skrzydła na pole karne, a tam Kean dopadł do piłki i główkując trafił do bramki. Włoski napastnik równocześnie z dopadnięciem do futbolówki sfaulował jednak jednego z obrońców Hellasu. Goście od razu zaprotestowali, a sędzia po kolejnej analizie VAR nie uznał także tego gola. Pechowy Kean za niesportowe zachowanie otrzymał jeszcze żółtą kartkę.