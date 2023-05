Juventus w ciężkim szoku. Gigantyczny pech Milika. Szczęsny był bezradny

W 13. minucie meczu Arkadiusz Milik mógł zapewnić Juventusowi prowadzenie. Piłka po jego potężnym strzale głową wylądowała jednak na poprzeczce . Nie minęło kilka chwil, a z gola cieszyli się gospodarze, do czego walnie przyczynił się polski napastnik.

Nasz reprezentant bardzo pechowo interweniował we własnym polu karnym i nie zdążył cofnąć nogi przed szarżującym rywalem, doprowadzając do jego upadku. Reakcja sędziego była natychmiastowa - rzut karny. Do piłki ustawionej "na wapnie" podszedł Francesco Caputo, który nie pomylił się, pokonując Wojciecha Szczęsnego.