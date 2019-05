Bramkarz klubu Juventus Turyn Wojciech Szczęsny przyznał, że jest zaskoczony odejściem trenera Massimiliana Allegriego. Nie wiadomo jeszcze, kto go zastąpi w klubie mistrza Włoch.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Juventus Turyn - Atalanta Bergamo 1-1 - skrót (ZDJĘCIA ELEVEN SPORTS). WIDEO Eleven Sports

"Allegri płakał, był bardzo przejęty i to jest normalne; to były trzy dni piękne, ale także dziwne"- tak polski piłkarz cytowany przez Ansę opisał weekend w Juventusie, który minął pod znakiem pożegnania z trenerem. To z Allegrim turyński klub zdobył pięć ostatnich mistrzostw Serie A.

Reklama

Największą tegoroczną porażką klubu był brak awansu do półfinału Ligi Mistrzów po przegranej z Ajaksem Amsterdam.

Szczęsny podkreślił, że "bardzo dziwnym" uczuciem napawa go odejście trenera.

"Życzymy mu jak najlepiej i trzymamy za niego kciuki, dokądkolwiek pójdzie"- dodał.

W piątek klub poinformował o rozwiązaniu kontraktu z włoskim szkoleniowcem.

Polski bramkarz z wielkim uznaniem wypowiedział się też o swym byłym koledze z AS Roma Daniele De Rossim, który przed kilkoma dniami ogłosił, że odchodzi z tego klubu.

Szczęsny, który wcześniej grał dwa sezony w tym rzymskim klubie, powiedział: "De Rossi był zawsze świetnym zawodnikiem, spędziłem z nim dwa lata w Rzymie, to wspaniały człowiek i wspaniały kapitan".

"Jestem zaskoczony, że to się tak skończyło" - wyznał.

Zdjęcie Wojciech Szczęsny / Getty Images