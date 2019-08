Nie ma dnia bez nowych informacji w sprawie transferu Neymara. Hiszpański "AS" podał, że do wyścigu po Brazylijczyka, który chce odejść z PSG, włączył się Juventus Turyn.

Do tej pory w niekończącej się sadze pt. "Transfer Neymara" główne role odgrywały dwa kluby - FC Barcelona i Real Madryt. Hiszpańscy giganci, według medialnych doniesień, złożyli już po kilka ofert PSG. Dotychczasowe zostały przez paryżan odrzucone. Kiedy mistrzowie Francji czekają na kolejną propozycję ze strony "Dumy Katalonii", do akcji postanowił wkroczyć Juventus. "AS" poinformował, że dyrektor sportowy "Starej Damy" Fabio Paratici zaproponował PSG Paulo Dybalę plus dużą gotówkę w zamian za Neymara. Kwoty nie ujawniono, ale "AS" przypuszcza, że chodzi o 100 milionów euro. Dybala natomiast jest warty 80 milionów.



Juve jest gotowe zapewnić Brazylijczykowi zarobki w wysokości 37 milionów euro rocznie, czyli tyle, ile dostaje w PSG. "Stara Dama" chciała sprzedać Dybalę Tottenhamowi i ustalono nawet kwotę transferu - 86 milionów. W ostatniej chwili jednak Argentyńczyk się wycofał.



W letnim okienku transferowym Juventus sprowadził zawodników za 188 milionów. Do Turynu przenieśli się: Matthijs de Light, Danilo, Cristian Romero, Luca Pellegrini i Merih Demiral. Wygląda na to, że mistrz Włoch nie chce na tym poprzestać. Jednak aby zebrać fundusze na Neymara, Juve musiałoby sprzedać kilku piłkarzy. Mówi się o Mario Mandżukiciu, Blaise Matuidim i Daniele Ruganim.

To zapewne nie koniec zamieszania wokół Neymara. Sytuacja Brazylijczyka musi się rozstrzygnąć do 2 września. Wtedy bowiem zamyka się letnie okienko transferowe w większości lig europejskich.

RK