Jakub Kiwior- ważny ostatnio reprezentant Polski i uczestnik mundialu 2022 - to były gracz GKS Tychy, który bardzo wcześnie wyjechał za granicę i tam zdobywał szlify piłkarskie. Był zawodnikiem Anderlechtu, ligi słowackiej, a od lata 2021 roku gra we Włoszech. Jest zawodnikiem Spezia Calcio i powoli ten klub staje się dla niego za ciasny. Polak ma kontrakt do 2025 roku, ale już teraz nie brakuje chętnych.