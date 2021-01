Juventus Turyn pokonał 3-1 US Sassuolo w 17. kolejce Serie A. Goście przez całą drugą połowę grali w dziesiątkę, mimo to zdołali doprowadzić do wyrównania. W ekipie zwycięzców cały mecz między słupkami zaliczył Wojciech Szczęsny.

17. kolejka Włochy - Serie A

2021-01-10 20:45 | Stadion: Allianz Stadium | Arbiter: Davide Massa Juventus Turyn US Sassuolo Calcio 3 1 DO PRZERWY 0-0 Danilo 50' A. Ramsey 82' Cristiano Ronaldo 90' G. Defrel 58'

Kibice "Starej Damy" liczyli na to, że po triumfie w hicie poprzedniej kolejki - wyjazdowe 3-1 z Milanem - ich zespół pójdzie za ciosem i zainkasuje kolejny komplet punktów. Tym razem turyńczykom przyszło się zmierzyć na własnym terenie z Sassuolo - sąsiadem z tabeli, a zarazem jedną z najbardziej nieobliczalnych ekip Serie A. Niespodzianki nie było, ale zwycięstwo nie przyszło zespołowi ze stolicy Piemontu łatwo.



Przez premierowe trzy kwadranse goście bronili się bardzo skutecznie. Pierwszy cios otrzymali jednak jeszcze przed przerwą. Za brutalny faul czerwoną kartką ukarany został Pedro Obiang.

Jak można było się spodziewać, drugą odsłonę obrońcy tytułu rozpoczęli od zmasowanych ataków. Efektu doczekali się już po niespełna pięciu minutach. Potężny strzał sprzed pola karnego w wykonaniu Danilo znalazł drogę do siatki i zrobiło się 1-0.



Wydawało się, że losy spotkania są rozstrzygnięte. Tymczasem z prowadzenia Juventus cieszył się niedługo. Jeszcze przed upływem godziny gry wyrównał - mimo asysty dwóch defensorów - Gregoire Defrel.





Podopieczni Andrei Pirlo dopięli swego w samej końcówce. Najpierw składną akcję całego zespołu strzałem praktycznie do pustej bramki zakończył Aaron Ramsey, a już w doliczonym czasie rezultat potyczki ustalił po kontrze Cristiano Ronaldo.



"Juve" traci do liderującego Milanu siedem punktów, ale ma do rozegrania jeden mecz więcej. W najbliższy weekend znów czeka nas szlagier. "Stara Dama" na San Siro zmierzy się z Interem Mediolan.



3 1 Juventus Turyn US Sassuolo Calcio Szczęsny Danilo Bonucci Demiral Frabotta Chiesa Arthur Bentancur McKennie Dybala Ronaldo Consigli Müldür Chiricheș Ferrari Kiriakopoulos Obiang Defrel Traorè Locatelli Đuričić Caputo SKŁADY Juventus Turyn US Sassuolo Calcio Wojciech Szczęsny Andrea Consigli 50′ 50′ Danilo 73′ 73′ Mert Müldür 13′ 13′ Leonardo Bonucci 86′ 86′ Vlad Iulian Chiriches Merih Demiral 17′ 17′ Gianmarco Ferrari 71′ 71′ Gianluca Frabotta Giorgos Kiriakopoulos 86′ 86′ Federico Chiesa 45′ 45′ Pedro Mba Obiang Avomo Arthur Henrique Ramos de Oliveira Melo 58′ 58′ 67′ 67′ Gregoire Defrel 34′ 34′ 46′ 46′ Rodrigo Bentancur Hamed Junior Traorè 19′ 19′ Weston McKennie Manuel Locatelli 43′ 43′ Paulo Dybala 46′ 46′ Filip Djuricić 90′ 90′ Cristiano Ronaldo 46′ 46′ Francesco Caputo REZERWOWI Gianluigi Buffon Gianluca Pegolo Carlo Pinsoglio 86′ 86′ Kaan Ayhan Giorgio Chiellini Rogério Oliveira da Silva Alessandro Di Pardo Federico Peluso Radu Drăgușin Marlon Santos da Silva Barbosa 43′ 43′ 79′ 79′ Dejan Kulusevski 46′ 46′ Jeremy Toljan Manolo Portanova 46′ 46′ Maxime Lopez 46′ 46′ Adrien Rabiot Francesco Magnanelli 19′ 19′ 82′ 82′ 86′ 86′ Aaron Ramsey 67′ 67′ Jeremie Boga 86′ 86′ Federico Bernardeschi 73′ 73′ Brain Oddei Nicolò Fagioli Giacomo Raspadori 86′ 86′ Alvaro Morata Nicolás Javier Schiappacasse Oliva

STATYSTYKI Juventus Turyn US Sassuolo Calcio 3 1 Posiadanie piłki 55,3% 44,7% Strzały 21 9 Strzały na bramkę 11 3 Rzuty rożne 6 3 Faule 11 3

UKi



