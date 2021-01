Juventus Turyn - SPAL Ferrara 4-0 w ćwierćfinale Pucharu Włoch

Juventus Turyn pokonał na własnym stadionie SPAL Ferrara 4-0 w ćwierćfinale Pucharu Włoch. Wojciech Szczęsny przesiedział cały mecz na ławce rezerwowych, tym razem w pierwszym składzie wyszedł Gianlugi Buffon.

Włochy - Puchar Włoch

2021-01-27 20:45 | Stadion: Allianz Stadium | Arbiter: Ivano Pezzuto Juventus Turyn SPAL 2013 4 0 DO PRZERWY 2-0 Morata 16' G. Frabotta 33' D. Kulusevski 78' F. Chiesa 90'

Andrea Pirlo, trener mistrzów Włoch, nie wystawił w środę wszystkich swoich asów. Wolne dostał Cristiano Ronaldo, który tego dnia świętował urodziny swojej dziewczyny Georginy Rodriguez . Na ławce rezerwowych, oprócz Szczęsnego, usiedli: Leonardo Bonucci, Giorgio Chiellini czy Juan Cuadrado.

Gospodarze objęli prowadzenie w 16. minucie, kiedy Alvaro Morata wykorzystał rzut karny, strzelając w jeden róg, podczas gry bramkarz rzucił się w drugi. "Jedenastka" została podyktowana za faul Francesca Vicariego na Adrienie Rabiocie. Sędzia Ivano Pezzuto jeszcze konsultował się z VAR-em i oglądał tę sytuację na monitorze, ale nie zmienił pierwotnie podjętej decyzji.

W 33. minucie było już 2-0. Dejan Kulusevski przejął piłkę na połowie rywala, wpadł w pole karne, ograł Lucę Ranieriego i wycofał do nadbiegającego Gianluki Frabotty, który kopnął do siatki. To pierwsze trafienie 21-letniego obrońcy w seniorskim zespole "Starej Damy".



Druga połowa przebiegała pod dyktando Juventusu, choć grające w Serie B SPAL też miało swoje okazje, żeby wprowadzić trochę zdenerwowania w szeregi faworyta.



W końcu to jednak podopieczni Pirlo strzelili trzeciego gola. Nenad Tomović zgubił piłką przed polem karnym, przejął ją Federico Chiesa, który podał do Kulusevskiego, a ten trafił z pola karnego.



W doliczonym czasie gry wynik ustalił Chiesa, który ograł Etrita Berishę i posłał piłkę do siatki.



Środowe zwycięstwo Juventusu oznacza, że w półfinale Pucharu Włoch zagra z Inter Mediolan.

4 0 Juventus Turyn SPAL 2013 Buffon Drăgușin Demiral de Ligt Frabotta Bernardeschi Fagioli Rabiot Ramsey Kulusevski Morata Berisha Okoli Ranieri Vicari Dickmann Missiroli Brignola Seck Esposito Sernicola Floccari SKŁADY Juventus Turyn SPAL 2013 Gianluigi Buffon Etrit Berisha Radu Drăgușin Memeh Caleb Okoli 83′ 83′ Merih Demiral 46′ 46′ Luca Ranieri Matthijs de Ligt 46′ 46′ Francesco Vicari 33′ 33′ 67′ 67′ Gianluca Frabotta Lorenzo Maria Dickmann 46′ 46′ Federico Bernardeschi 86′ 86′ Simone Missiroli 87′ 87′ Nicolò Fagioli Enrico Brignola 85′ 85′ Adrien Rabiot Demba Seck Aaron Ramsey 66′ 66′ Salvatore Esposito 78′ 78′ Dejan Kulusevski 50′ 50′ Leonardo Sernicola 16′ (k.) 16′ (k.) 67′ 67′ Alvaro Morata 66′ 66′ Sergio Floccari REZERWOWI Carlo Pinsoglio Stefano Minelli Wojciech Szczęsny Demba Thiam Ngagne 67′ 67′ . Alex Sandro Riccardo Spaltro Leonardo Bonucci 46′ 46′ Nenad Tomović Giorgio Chiellini 46′ 46′ Marco Sala Danilo Gabriel Tadeu Strefezza Rebelato 46′ 46′ Alessandro Di Pardo 66′ 66′ 80′ 80′ Mattia Valoti Juan Cuadrado 86′ 86′ Federico Viviani 87′ 87′ Weston McKennie 66′ 66′ Luca Moro Arthur Henrique Ramos de Oliveira Melo Alberto Paloschi 67′ 67′ 90′ 90′ 81′ 81′ Federico Chiesa 83′ 83′ Cosimo Marco Da Graca

