Juventus Turyn nie zamierza się spieszyć z wykupem Alvara Moraty z Atletico Madryt, podał serwis goal.com.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Lazio - Juventus 1-1 - skrót (ZDJĘCIA ELEVEN SPORTS). WIDEO Eleven Sports

Hiszpan, który wcześniej spędził już w Turynie dwa lata (2014-16), we wrześniu ponownie trafił do "Starej Damy", zostając wypożyczonym do końca sezonu. Włosi mają też możliwość przedłużenia wypożyczenia na następny sezon za taką samą sumę.

Reklama

Juventus, po zakończeniu bieżących rozgrywek, mógłby też wykupić 28-letniego napastnika z Atletico za 45 milionów euro, ale goal.com twierdzi, że raczej tak się nie stanie.



Mistrzowie Włoch są co prawda bardziej niż zadowoleni z piłkarza w obecnym sezonie, ale niezbyt chętnie wydadzą taką sumę ze względu na niepewność finansową związaną z pandemią koronawirusa.



Morata strzelił sześć goli w ośmiu meczach dla Juventusu, a mogło być ich nawet więcej, ale w spotkaniu z Barceloną w Lidze Mistrzów jego trzy bramki nie zostały uznane przez system VAR z powodu spalonych.



Kontrakt Hiszpana z Atletico obowiązuje do połowy czerwca 2023 roku.