14. kolejka Włochy - Serie A

2021-11-27 18:00 | Stadion: Allianz Stadium | Arbiter: Giovanni Ayroldi Juventus Turyn Atalanta Bergamo 0 1 DO PRZERWY 0-1 D. Zapata 28'

Po mocno niemrawym początku sezonu "Stara Dama" wróciła ostatnio na właściwy szlak. Dwa ligowe zwycięstwa, odniesione w dodatku bez straty gola (1-0 z Fiorentiną, 2-0 z Lazio) mogły w serca kibiców wlać nieco optymizmu, choć nie ulegało wątpliwości, że dopiero starcie z Atalantą będzie prawdziwym testem.



Ekipa z Bergamo nie przegrała na żadnym froncie od ponad miesiąca (dokładnie - 20 października i starcia z Manchesterem United w Lidze Mistrzów, gdy uległa 2-3) i do meczu przystąpiła z mocnym postanowieniem podtrzymania tej passy.



Juventus dał się zaskoczyć

Choć otwarcie było stosunkowo wyrównane, to właśnie goście zdołali objąć prowadzenie. Zrobili to w 28. minucie. Trafił Duvan Zapata po asyście Berata Djimsitiego, który kapitalnie wypatrzył kolegę z zespołu. Defensywa Juventusu kompletnie przysnęła, licząc chyba, że uda się złapać rywala w pułapkę ofsajdową. Skromne prowadzenie Atalanty utrzymało się do końca pierwszej połowy.



Po zmianie stron delikatną, optyczną przewagę miała drużyna z Turynu, tyle że niewiele z niej wynikało. Atalanta skutecznie ograniczała jej poczynania, w efekcie czego Juventus zdołał oddać tylko jeden celny strzał, który nie sprawił jednak kłopotu bramkarzowi. Ostatecznie więcej goli już nie padło i ekipa z Bergamo wywiozła trzy punkty.

0 1 Juventus Turyn Atalanta Bergamo Musso Tolói Djimsiti Demiral Freuler Zappacosta Pessina Malinovskiy de Roon Maehle Zapata Banguera Szczęsny Cuadrado de Ligt Bonucci Sandro Locatelli McKennie Chiesa Rabiot Dybala Morata SKŁADY Juventus Turyn Atalanta Bergamo Wojciech Szczęsny Juan Agustín Musso 50′ 50′ Juan Cuadrado Rafael Tolói Matthijs de Ligt 84′ 84′ Berat Djimsiti Leonardo Bonucci 70′ 70′ Merih Demiral . Alex Sandro 32′ 32′ Remo Marco Freuler 88′ 88′ Manuel Locatelli 43′ 43′ 71′ 71′ Davide Zappacosta 64′ 64′ Weston James Earl McKennie 59′ 59′ Matteo Pessina 46′ 46′ Federico Chiesa 37′ 37′ 87′ 87′ Rusłan Malinowski 66′ 66′ Adrien Rabiot Marten Elco de Roon Paulo Dybala Joakim Maehle Pedersen 85′ 85′ Alvaro Morata 28′ 28′ Duván Esteban Zapata Banguera REZERWOWI Mattia Perin Francesco Rossi Carlo Pinsoglio Marco Sportiello Giorgio Chiellini Hans Hateboer Koni De Winter 71′ 71′ José Luis Palomino Luca Pellegrini Giuseppe Pezzella Daniele Rugani Giorgio Scalvini Rodrigo Bentancur Josip Ilicić Dejan Kulusevski 87′ 87′ Teun Koopmeiners Arthur Henrique Ramos de Oliveira Melo 59′ 59′ Mario Pašalić 46′ 46′ 79′ 79′ Federico Bernardeschi Aleksiej Miranczuk 64′ 64′ Moise Bioty Kean Luis Fernando Muriel Fruto 85′ 85′ Kaio Jorge Pinto Ramos Roberto Piccoli

STATYSTYKI Juventus Turyn Atalanta Bergamo 0 1 Posiadanie piłki 58,9% 41,1% Strzały 10 3 Strzały na bramkę 2 2 Rzuty rożne 6 4 Faule 13 20

